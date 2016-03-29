Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigAndZag_V2 - Experte für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine neue Version eines EAa auf Basis des ZigAndZag Indikators. Er benötigt den Indikator, Sie finden ihn in der Code Base, im Forum uns auch noch hier. Die Diskussion ist ebenso dort.
Die Funktion von mehrfach Orders wird hinzugefügt, das erzwungene Schließen entfernt, d. h. er arbeitet mit einem Umkehrsystem. Es gibt Ähnlichkeiten zu Martingal-Systeme; er folgt den Signalen der höheren TF (Zeitrahmen).
Hier sehen Sie die Balance, die er seit Jahresbeginn mit der Standardeinstellung auf GBPUSD im TF=5 Minuten erzielte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8304
