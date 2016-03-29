Eine neue Version eines EAa auf Basis des ZigAndZag Indikators. Er benötigt den Indikator, Sie finden ihn in der Code Base, im Forum uns auch noch hier. Die Diskussion ist ebenso dort.

Die Funktion von mehrfach Orders wird hinzugefügt, das erzwungene Schließen entfernt, d. h. er arbeitet mit einem Umkehrsystem. Es gibt Ähnlichkeiten zu Martingal-Systeme; er folgt den Signalen der höheren TF (Zeitrahmen).

Hier sehen Sie die Balance, die er seit Jahresbeginn mit der Standardeinstellung auf GBPUSD im TF=5 Minuten erzielte.