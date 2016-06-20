無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigAndZag_V2 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 940
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータZigAndZagをベースにしたエキスパートアドバイザです。インディケータはまだ必要で、この詳細についてはフォーラム、またはこちらをご覧ください。インディケータの討論が同じ場所にあります。
複数注文の発注が可能になりました。強制決済が削除されました。つまり、逆系に動作します。なんかマーティンゲールと似ています。
長い時間軸に基づいてエントリーシグナルを出します。
今年初めから行われたポンドドル 5分足でのバックテスト結果は次の通りです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8304
Natuseko Protrader 4H Strategy
Natuseko Protrader 4H Strategyをベースにしたインジケータです。RSI_dots
インディケータRSI_dots