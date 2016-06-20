コードベースセクション
インディケータZigAndZagをベースにしたエキスパートアドバイザです。インディケータはまだ必要で、この詳細についてはフォーラム、またはこちらをご覧ください。インディケータの討論が同じ場所にあります。

複数注文の発注が可能になりました。強制決済が削除されました。つまり、逆系に動作します。なんかマーティンゲールと似ています。

長い時間軸に基づいてエントリーシグナルを出します。

今年初めから行われたポンドドル 5分足でのバックテスト結果は次の通りです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8304

