インディケータZigAndZagをベースにしたエキスパートアドバイザです。インディケータはまだ必要で、この詳細についてはフォーラム、またはこちらをご覧ください。インディケータの討論が同じ場所にあります。

複数注文の発注が可能になりました。強制決済が削除されました。つまり、逆系に動作します。なんかマーティンゲールと似ています。

長い時間軸に基づいてエントリーシグナルを出します。

今年初めから行われたポンドドル 5分足でのバックテスト結果は次の通りです。