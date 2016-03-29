请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Natuseko Protrader 4H 策略 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4187
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款实现在 MACD 之上叠加布林带中线的程序。它被使用在策略里:
http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php
也许它会对一些人有用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8303
Fractals_Price
价格水平的分形指标.Natuseko Protrader 4H 策略
交易品种: 各种 时间帧: H4 使用的指标: EMA, SMA, MACD, RSI, 布林带, 抛物线 SARS
SVS_Trend_v2
PowerTrend V.2ytg_Parabolic_exp
本EA交易基于SAR指标. 用于延迟保证.