Natuseko Protrader 4H 策略 - MetaTrader 4脚本

一款实现在 MACD 之上叠加布林带中线的程序。它被使用在策略里:

http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php


也许它会对一些人有用。

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8303

