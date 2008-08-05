Смотри, как бесплатно скачать роботов
Natuseko Protrader 4H Strategy - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6139
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Программная реализация наложения средней линии и болленджера на MACD. Используется в стратегии:
http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php
Может кому пригодится.
ZigAndZag_V2
Очередной релиз советника по индикатору ZigAndZagXaos Explore Perky_Mod
Модернизированный индикатор XaosExplorer.
Natuseko Protrader 4H Strategy
Эксперт торгует при помощи индикаторов EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SAR.Vector
Советник работает с 4 валютными парами