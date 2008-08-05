CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Natuseko Protrader 4H Strategy - индикатор для MetaTrader 4

Юрий | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6139
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Программная реализация наложения средней линии и болленджера на MACD. Используется в стратегии:

http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php


Может кому пригодится.

ZigAndZag_V2 ZigAndZag_V2

Очередной релиз советника по индикатору ZigAndZag

Xaos Explore Perky_Mod Xaos Explore Perky_Mod

Модернизированный индикатор XaosExplorer.

Natuseko Protrader 4H Strategy Natuseko Protrader 4H Strategy

Эксперт торгует при помощи индикаторов EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SAR.

Vector Vector

Советник работает с 4 валютными парами