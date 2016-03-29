Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Natuseko Protrader 4H Strategy - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 861
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Eine Anwendung von der Mittellinie und der Bollinger Bänder übertragen auf den MACD. Er wird verwendet von der Strategie:
http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php
Vielleicht nützt es ja jemandem.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8303
