CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Natuseko Protrader 4H Strategy - Indikator für den MetaTrader 4

Юрий | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
861
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Eine Anwendung von der Mittellinie und der Bollinger Bänder übertragen auf den MACD. Er wird verwendet von der Strategie:

http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php


Vielleicht nützt es ja jemandem.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8303

RSI_dots RSI_dots

Indikator RSI_dots.

Hemnina Hemnina

Indikator Hemnina. Er ist sehr zu empfehlen.

ZigAndZag_V2 ZigAndZag_V2

Eine neue Version eines EAa auf Basis des ZigAndZag Indikators.

Vector Vector

Dieser EA arbeitet mit 4 Symbolen.