Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Natuseko Protrader 4H Strategy - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1111
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Programação informática para colocar a linha média e a Banda Bollinger na MACD. É usada na estratégia:
http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php
Talvez para alguém seja útil.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8303
ZigAndZag_V2
Divulgação de rotina do conselheiro para o indicador ZigAndZagVector
O conselheiro funciona com 4 pares de moedas