記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Natuseko Protrader 4H Strategy - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1039
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MACDにボリンジャーバンドの重ねのプログラム実装です。次のストラテジーで使用されます。:
http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php
誰かしらのお役に立てれば嬉しいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8303
