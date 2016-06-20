コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Natuseko Protrader 4H Strategy - MetaTrader 4のためのインディケータ

Юрий
ビュー:
1039
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MACDにボリンジャーバンドの重ねのプログラム実装です。次のストラテジーで使用されます。:

http://unfx.ru/strategies_to_trade/strategies_139.php


誰かしらのお役に立てれば嬉しいです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8303

