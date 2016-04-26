CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

El EA de las líneas de Demark - Asesor Experto para MetaTrader 4

bobby | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1463
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
DeMark_lines.mq4 (17.81 KB) ver
DemarkLinesEA.mq4 (40.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:

Este EA se basa en el indicador conocido DeMark Lines que traza automáticamente las líneas de tendencia. Cada vez cuando aparezca una señal, coloca 4 órdenes con diferentes parámetros. En caso de necesidad, se puede modificarlo.

Hay que colocar el archivo DeMark lines.mq4 en la carpeta con los indicadores, y DemarkLinesEA.mq4 en la carpeta con los EAs.





Recomendaciones:


Primero, haga la prueba en la cuenta demo.




Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período4 Horas (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
ModeloTodos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
ParámetrosReverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;

Barras en el historial
1034Ticks modelados
46452Calidad de modelación
90.00%
Errores de divergencia de gráficos
0




Depósito inicial
10000,00



Beneficio neto
41626.40Beneficio bruto
41626.40Pérdidas brutas
0,00
Factor del beneficio
Beneficio esperado
4625,16

Reducción absoluta1020,00Reducción máxima
11400.00 (18.09%)Reducción relativa
39.57% (6513.80)

Total de transacciones
9Posiciones cortas (% de ganadoras)3 (100.00%)Posiciones largas (% de ganadoras)6 (100.00%)

Transacciones ganadoras (% de todas)9 (100.00%)Transacciones perdedoras (% de todas) 0 (0.00%)
La transacción máxima
ganadora
18000,00perdedora0,00
Transacción mediaganadora4625,16perdedora0,00
Número máximo de
ganancias consecutivas (beneficio)9 (41626.40)pérdidas consecutivas (pérdida)0 (0.00)
Máximodel beneficio consecutivo (número de ganancias)41626.40 (9)de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)0.00 (0)
Media deganancia consecutiva9pérdida consecutiva0

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8296

Función de autocorrelación Función de autocorrelación

función de autocorrelación

MacdPatternTraderAll0.01. Tiempo y Martingale MacdPatternTraderAll0.01. Tiempo y Martingale

Nuevas posibilidades.

Natuseko Protrader 4H Strategy Natuseko Protrader 4H Strategy

El EA tradea usando los indicadores EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SAR.

Tema_rlh Tema_rlh

Indicador Tema_rlh.