Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
El EA de las líneas de Demark - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1463
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Este EA se basa en el indicador conocido DeMark Lines que traza automáticamente las líneas de tendencia. Cada vez cuando aparezca una señal, coloca 4 órdenes con diferentes parámetros. En caso de necesidad, se puede modificarlo.
Hay que colocar el archivo DeMark lines.mq4 en la carpeta con los indicadores, y DemarkLinesEA.mq4 en la carpeta con los EAs.
Recomendaciones:
Primero, haga la prueba en la cuenta demo.
Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles)
|Parámetros
|Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
|Barras en el historial
|1034
|Ticks modelados
|46452
|Calidad de modelación
|90.00%
|Errores de divergencia de gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000,00
|Beneficio neto
|41626.40
|Beneficio bruto
|41626.40
|Pérdidas brutas
|0,00
|Factor del beneficio
|Beneficio esperado
|4625,16
|Reducción absoluta
|1020,00
|Reducción máxima
|11400.00 (18.09%)
|Reducción relativa
|39.57% (6513.80)
|Total de transacciones
|9
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|3 (100.00%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|6 (100.00%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|9 (100.00%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|0 (0.00%)
|La transacción máxima
|ganadora
|18000,00
|perdedora
|0,00
|Transacción media
|ganadora
|4625,16
|perdedora
|0,00
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|9 (41626.40)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|0 (0.00)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|41626.40 (9)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|0.00 (0)
|Media de
|ganancia consecutiva
|9
|pérdida consecutiva
|0
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8296
Función de autocorrelación
función de autocorrelaciónMacdPatternTraderAll0.01. Tiempo y Martingale
Nuevas posibilidades.
Natuseko Protrader 4H Strategy
El EA tradea usando los indicadores EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SAR.Tema_rlh
Indicador Tema_rlh.