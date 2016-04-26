Este EA se basa en el indicador conocido DeMark Lines que traza automáticamente las líneas de tendencia. Cada vez cuando aparezca una señal, coloca 4 órdenes con diferentes parámetros. En caso de necesidad, se puede modificarlo.

Hay que colocar el archivo DeMark lines.mq4 en la carpeta con los indicadores, y DemarkLinesEA.mq4 en la carpeta con los EAs.









Recomendaciones:

Primero, haga la prueba en la cuenta demo.