Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Función de autocorrelación - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 976
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La función de autocorrelación se utiliza a menudo durante el análisis de las series temporales http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#1general. Su apariencia y parámetros permiten encontrar qué proceso se procesa ahora, e identificar el modelo de la serie temporal.
Se utiliza la siguiente fórmula.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8295
MacdPatternTraderAll0.01. Tiempo y Martingale
Nuevas posibilidades.Ball
Bandas de Bollinger (BB)
El EA de las líneas de Demark
Este EA se basa en el indicador conocido DeMark Lines.Natuseko Protrader 4H Strategy
El EA tradea usando los indicadores EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SAR.