Indicadores

Función de autocorrelación - indicador para MetaTrader 4

Prival
Visualizaciones:
976
Ranking:
(16)
Publicado:
AKF.mq4 (4.15 KB)
La función de autocorrelación se utiliza a menudo durante el análisis de las series temporales http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html#1general. Su apariencia y parámetros permiten encontrar qué proceso se procesa ahora, e identificar el modelo de la serie temporal.

Se utiliza la siguiente fórmula.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8295

