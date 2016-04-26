Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Tema_rlh - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 949
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Tema_rlh.
Tema_rlh
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8298
Natuseko Protrader 4H Strategy
El EA tradea usando los indicadores EMA, SMA, MACD, RSI, Bollinger Bands, Parabolic SAR.El EA de las líneas de Demark
Este EA se basa en el indicador conocido DeMark Lines.
Mindhero
Indicador Mindhero.MA_Gideon2
Indicador MA_Gideon2.