EA

Demark Lines EA - MetaTrader 4EA

描述:

这个智能交易以著名的 DeMark指标线为基础。四个不同设置的定单显示信号。您可以将 DeMark lines.mq4 放置在指标目录和智能交易的 DemarkLinesEA.mq4 中。


建议:


使用模拟账户测试。




策略测试报告
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

货币对 EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期 4 小时 (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
模式化 每个替克
参量 Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
测试柱 1034 模式化替克 46452 模式化质量 90.00%
图表错误 0
初始保证金 10000.00
总盈利 41626.40 毛盈利 41626.40 毛亏损 0.00
赢利因素 预期回报 4625.16
完全借款 1020.00 最大借款(%) 11400.00 (18.09%) 相对借款 39.57% (6513.80)
总交易 9 看涨仓位（金钱百分比） 3 (100.00%) 卖空仓位（金钱百分比） 6 (100.00%)
赢利交易(数额百分比) 9 (100.00%) 亏损交易(数额百分比) 0 (0.00%)
最大 赢利交易 18000.00 亏损交易 0.00
平均 赢利交易 4625.16 亏损交易 0.00
最小 连续盈利 (金钱数) 9 (41626.40) 连续亏损(金钱数) 0 (0.00)
最大 连续盈利 (数额) 41626.40 (9) 连续亏损(数额) 0.00 (0)
平均 连续盈利 9 连续亏损 0

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8296

