描述:
这个智能交易以著名的 DeMark指标线为基础。四个不同设置的定单显示信号。您可以将 DeMark lines.mq4 放置在指标目录和智能交易的 DemarkLinesEA.mq4 中。
建议:
使用模拟账户测试。
策略测试报告
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|货币对
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|4 小时 (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
|模式化
|每个替克
|参量
|Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
|测试柱
|1034
|模式化替克
|46452
|模式化质量
|90.00%
|图表错误
|0
|初始保证金
|10000.00
|总盈利
|41626.40
|毛盈利
|41626.40
|毛亏损
|0.00
|赢利因素
|预期回报
|4625.16
|完全借款
|1020.00
|最大借款(%)
|11400.00 (18.09%)
|相对借款
|39.57% (6513.80)
|总交易
|9
|看涨仓位（金钱百分比）
|3 (100.00%)
|卖空仓位（金钱百分比）
|6 (100.00%)
|赢利交易(数额百分比)
|9 (100.00%)
|亏损交易(数额百分比)
|0 (0.00%)
|最大
|赢利交易
|18000.00
|亏损交易
|0.00
|平均
|赢利交易
|4625.16
|亏损交易
|0.00
|最小
|连续盈利 (金钱数)
|9 (41626.40)
|连续亏损(金钱数)
|0 (0.00)
|最大
|连续盈利 (数额)
|41626.40 (9)
|连续亏损(数额)
|0.00 (0)
|平均
|连续盈利
|9
|连续亏损
|0
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8296
