Советники

Советник по линиям Демарка - эксперт для MetaTrader 4

bobby
Просмотров:
12262
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Описание:

Этот эксперт основан на известном индикаторе DeMark Lines, который автоматически рисует трендовые линии. Каждый раз при появлении сигнала он выставляет 4 ордера с различными параметрами. При необходимости может быть изменен.

Вам необходимо положить файл DeMark lines.mq4 в папку с индикаторами, а DemarkLinesEA.mq4 в папку с экспертами.





Рекомендации:


Сначала протестируйте на демо.




Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыReverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;

Баров в истории
1034Смоделировано тиков
46452Качество моделирования
90.00%
Ошибки рассогласования графиков
0




Начальный депозит
10000.00



Чистая прибыль
41626.40Общая прибыль
41626.40Общий убыток
0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша
4625.16

Абсолютная просадка1020.00Максимальная просадка
11400.00 (18.09%)Относительная просадка
39.57% (6513.80)

Всего сделок
9Короткие позиции (% выигравших)3 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)6 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)9 (100.00%)Убыточные сделки (% от всех) 0 (0.00%)
Самая большая
прибыльная сделка
18000.00убыточная сделка0.00
Средняяприбыльная сделка4625.16убыточная0.00
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)9 (41626.40)непрерывных проигрышей (убыток)0 (0.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)41626.40 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)0.00 (0)
Среднийнепрерывный выигрыш9непрерывный проигрыш0

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8296

