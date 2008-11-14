Ставь лайки и следи за новостями
Советник по линиям Демарка - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12262
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Этот эксперт основан на известном индикаторе DeMark Lines, который автоматически рисует трендовые линии. Каждый раз при появлении сигнала он выставляет 4 ордера с различными параметрами. При необходимости может быть изменен.
Вам необходимо положить файл DeMark lines.mq4 в папку с индикаторами, а DemarkLinesEA.mq4 в папку с экспертами.
Рекомендации:
Сначала протестируйте на демо.
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
|Баров в истории
|1034
|Смоделировано тиков
|46452
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|41626.40
|Общая прибыль
|41626.40
|Общий убыток
|0.00
|Прибыльность
|Матожидание выигрыша
|4625.16
|Абсолютная просадка
|1020.00
|Максимальная просадка
|11400.00 (18.09%)
|Относительная просадка
|39.57% (6513.80)
|Всего сделок
|9
|Короткие позиции (% выигравших)
|3 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|6 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|9 (100.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|18000.00
|убыточная сделка
|0.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|4625.16
|убыточная
|0.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (41626.40)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|0 (0.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|41626.40 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|0.00 (0)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|9
|непрерывный проигрыш
|0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8296
