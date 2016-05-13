CodeBaseSeções
Experts

Conselheiro de linhas Demark - expert para MetaTrader 4

bobby
Visualizações:
1121
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Descrição:

Este conselheiro baseia-se no famoso indicador DeMark Lines, que desenha automaticamente as linhas de tendência. Cada vez que o sinal se ativa, ele coloca 4 ordens com diferentes parâmetros. Se for necessário, ele pode ser alterado.

Você precisa colocar arquivo DeMark lines.mq4 na pasta com o indicador, e DemarkLinesEA.mq4 na pasta do conselheiro.





Recomendações:


Primeiro teste numa conta demo.




Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período4 Horas (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
ModeloTodos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
ParâmetrosReverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;

Barras no histórico
1034Modelagem de ticks
46452Qualidade da modelagem
90.00%
Erros de desfasamento dos gráficos
0




Depósito inicial
10000.00



Lucro líquido
41626.40Lucro total
41626.40Perda total
0.00
Rentabilidade
Retorno esperado
4625.16

Drawdown absoluto1020.00Drawdown máximo
11400.00 (18.09%)Drawdown relativo
39.57% (6513.80)

Total de transações
9Posições curtas (% de ganhos)3 (100.00%)Posições longas (% de ganhos)6 (100.00%)

Transações rentáveis (% do total)9 (100.00%)Transações desfavoráveis (% do total) 0 (0.00%)
Maior
transação rentável
18000.00transação desfavorável0.00
Médiatransação rentável4625.16убыточная0.00
Quantidade máxima
de vitórias consecutivas (lucro)9 (41626.40)de perdas consecutivas (perda)0 (0.00)
Máximalucro consecutivo (número de vitórias)41626.40 (9)perda consecutiva (número de perdas)0.00 (0)
Médiavitórias consecutivas9perdas consecutivas0

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8296

