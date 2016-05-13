Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Conselheiro de linhas Demark - expert para MetaTrader 4
1121
Descrição:
Este conselheiro baseia-se no famoso indicador DeMark Lines, que desenha automaticamente as linhas de tendência. Cada vez que o sinal se ativa, ele coloca 4 ordens com diferentes parâmetros. Se for necessário, ele pode ser alterado.
Você precisa colocar arquivo DeMark lines.mq4 na pasta com o indicador, e DemarkLinesEA.mq4 na pasta do conselheiro.
Recomendações:
Primeiro teste numa conta demo.
Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
|Modelo
|Todos os ticks (o método mais preciso baseia-se em todos os períodos menores disponíveis)
|Parâmetros
|Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
|Barras no histórico
|1034
|Modelagem de ticks
|46452
|Qualidade da modelagem
|90.00%
|Erros de desfasamento dos gráficos
|0
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro líquido
|41626.40
|Lucro total
|41626.40
|Perda total
|0.00
|Rentabilidade
|Retorno esperado
|4625.16
|Drawdown absoluto
|1020.00
|Drawdown máximo
|11400.00 (18.09%)
|Drawdown relativo
|39.57% (6513.80)
|Total de transações
|9
|Posições curtas (% de ganhos)
|3 (100.00%)
|Posições longas (% de ganhos)
|6 (100.00%)
|Transações rentáveis (% do total)
|9 (100.00%)
|Transações desfavoráveis (% do total)
|0 (0.00%)
|Maior
|transação rentável
|18000.00
|transação desfavorável
|0.00
|Média
|transação rentável
|4625.16
|убыточная
|0.00
|Quantidade máxima
|de vitórias consecutivas (lucro)
|9 (41626.40)
|de perdas consecutivas (perda)
|0 (0.00)
|Máxima
|lucro consecutivo (número de vitórias)
|41626.40 (9)
|perda consecutiva (número de perdas)
|0.00 (0)
|Média
|vitórias consecutivas
|9
|perdas consecutivas
|0
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8296
