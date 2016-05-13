Este conselheiro baseia-se no famoso indicador DeMark Lines, que desenha automaticamente as linhas de tendência. Cada vez que o sinal se ativa, ele coloca 4 ordens com diferentes parâmetros. Se for necessário, ele pode ser alterado.

Você precisa colocar arquivo DeMark lines.mq4 na pasta com o indicador, e DemarkLinesEA.mq4 na pasta do conselheiro.









Recomendações:

Primeiro teste numa conta demo.