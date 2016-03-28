Dieser Experte basiert auf dem bekannten DeMark-Linien Indikator, der die Trendlinien automatisch zeichnet. Auf jedes Signal reagiert er mit 4 unterschiedlichen Orders. Er kann auch umgekehrt arbeiten, wenn notwendig.

Kopieren Sie den DeMark lines.mq4 in den Indikator Verzeichnis und DemarkLinesEA.mq4 in das Experten Verzeichnis.









Empfehlungen:

Immer erst auf einem Demo testen.