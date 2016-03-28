Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Demark Lines EA - Experte für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Dieser Experte basiert auf dem bekannten DeMark-Linien Indikator, der die Trendlinien automatisch zeichnet. Auf jedes Signal reagiert er mit 4 unterschiedlichen Orders. Er kann auch umgekehrt arbeiten, wenn notwendig.
Kopieren Sie den DeMark lines.mq4 in den Indikator Verzeichnis und DemarkLinesEA.mq4 in das Experten Verzeichnis.
Empfehlungen:
Immer erst auf einem Demo testen.
Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|4 Stunden (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
|Modelle
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
|Balken im Test
|1034
|Ticks modelliert
|46452
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Fehler in Charts-Anpassung
|0
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|41626.40
|Brutto Profit
|41626.40
|Brutto Verlust
|0.00
|Profit Faktor
|Erwartetes Ergebnis
|4625.16
|Absoluter Drawdown
|1020.00
|Maximaler Drawdown (%)
|11400.00 (18.09%)
|Relativer Drawdown
|39.57% (6513.80)
|Trades gesamt
|9
|Short Positionen (gewonnen %)
|3 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|6 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamtl)
|9 (100.00%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|0 (0.00%)
|Höchster
|Profit Trade
|18000.00
|Verlust Trades
|0.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|4625.16
|Verlust Trades
|0.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|9 (41626.40)
|aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)
|0 (0.00)
|Maximal
|aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)
|41626.40 (9)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|0.00 (0)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinner
|9
|aufeinanderfolgende Verluste
|0
