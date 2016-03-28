CodeBaseKategorien
Demark Lines EA - Experte für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Beschreibung:

Dieser Experte basiert auf dem bekannten DeMark-Linien Indikator, der die Trendlinien automatisch zeichnet. Auf jedes Signal reagiert er mit 4 unterschiedlichen Orders. Er kann auch umgekehrt arbeiten, wenn notwendig.

Kopieren Sie den DeMark lines.mq4 in den Indikator Verzeichnis und DemarkLinesEA.mq4 in das Experten Verzeichnis.





Empfehlungen:


Immer erst auf einem Demo testen.




Strategy Tester Report
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode4 Stunden (H4) 2008.07.25 00:00 - 2008.08.01 12:00 (2008.07.25 - 2008.08.30)
ModelleJeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
ParameterReverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;

Balken im Test1034Ticks modelliert46452Modellierungsqualität90.00%
Fehler in Charts-Anpassung0




Ursprüngliche Einlage10000.00



Gesamt netto Profit41626.40Brutto Profit41626.40Brutto Verlust0.00
Profit Faktor
Erwartetes Ergebnis4625.16

Absoluter Drawdown1020.00Maximaler Drawdown (%)11400.00 (18.09%)Relativer Drawdown39.57% (6513.80)

Trades gesamt9Short Positionen (gewonnen %)3 (100.00%)Long Positionen (gewonnen %)6 (100.00%)

Profit Trades (% gesamtl) 9 (100.00%)Verlust Trades (% gesamt) 0 (0.00%)
HöchsterProfit Trade18000.00Verlust Trades0.00
DurchschnittProfit Trade4625.16Verlust Trades0.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)9 (41626.40)aufeinanderfolgende Verluste (Profit in Geld)0 (0.00)
Maximalaufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinner)41626.40 (9)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)0.00 (0)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinner9aufeinanderfolgende Verluste0

