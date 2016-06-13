コードベースセクション
エキスパート

Demark Lines EA - MetaTrader 4のためのエキスパート

ビュー:
1488
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
詳細:

このEAは、有名なインディケータ「DeMark Lines」をベースにしています。シグナルが発生し次第、これは4つのパラメータの異なる注文を出します。必要ならば、変更を行うことができます。

DeMark lines.mq4ファイルを\MetaTrader 4\indicators\"フォルダ内に配置します。DemarkLinesEA.mq4を\MetaTrader 4\experts\"フォルダに配置します。





推奨:


まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。




バックテスト結果
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)

通貨ペアEURUSD (ユーロドル)
時間軸4時間足 (H4) 2008年7月25日 00:00～2008年8月1日 12:00 (2008年7月25日～2008年8月30日)
モデル全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
パラメータ:Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;

ヒストリー内のバー数
1034生成されたティックの数
46452モデル化の質
90.00%
チャートの不一致エラー
0




初期証拠金
10000.00



純利益
41626.40総利益
41626.40総損益
0.00
プロフィットファクタ
期待利得
4625.16

絶対ドローダウン1020.00最大ドローダウン
11400.00 (18.09%)相対ドローダウン
39.57% (6513.80)

総取引数
9ショートポジション3 (100.00%)ロングポジション6 (100.00%)

勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）9 (100.00%)負トレード（全体からパーセンテージを計算する） 0 (0.00%)
最大
勝トレード
18000.00勝トレード0.00
平均勝トレード4625.16負トレード0.00
最大
連続勝ち（利益） 9 (41626.40)連続負け (損失)0 (0.00)
最大連続利益 (勝ちの数)41626.40 (9)連続損失 (負けの数)0.00 (0)
平均連続勝ち9連続負け0

