記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Demark Lines EA - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1488
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
詳細:
このEAは、有名なインディケータ「DeMark Lines」をベースにしています。シグナルが発生し次第、これは4つのパラメータの異なる注文を出します。必要ならば、変更を行うことができます。
DeMark lines.mq4ファイルを\MetaTrader 4\indicators\"フォルダ内に配置します。DemarkLinesEA.mq4を\MetaTrader 4\experts\"フォルダに配置します。
推奨:
まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
バックテスト結果
DemarkLinesEA
InterbankFX-Demo Accounts (Build 217)
|通貨ペア
|EURUSD (ユーロドル)
|時間軸
|4時間足 (H4) 2008年7月25日 00:00～2008年8月1日 12:00 (2008年7月25日～2008年8月30日)
|モデル
|全ティック（すべての利用可能な最小の時間軸に基づいて、最も正確な方法）
|パラメータ:
|Reverse=false; TradeOrder1=true; TradeComment1="Trade1"; TradeLots1=15; TradeSL1=30; TradeTS1=50; TradeTP1=0; TradeOrder2=true; TradeComment2="Trade2"; TradeLots2=10; TradeSL2=50; TradeTS2=80; TradeTP2=0; TradeOrder3=true; TradeComment3="Trade3"; TradeLots3=5; TradeSL3=80; TradeTS3=120; TradeTP3=0; TradeOrder4=true; TradeComment4="Trade4"; TradeLots4=2; TradeSL4=120; TradeTS4=160; TradeTP4=0; TradeAtCloseBar=true; TrailingStop=0; TrailingStep=1; BreakEven=0; MagicNumber=0; Repeat=3; Periods=5; UseAlert=false; SendEmail=true; TradeLog="DemarkLinesEA"; Slippage=3; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; showBars=3000; LevDP=2; qSteps=1; BackStep=0; startBar=0; TrendLine=false; HorizontLine=false; ChannelLine=false; TakeLines=false; Comments=false; Trend=0; ShowArrows=true; CustomFeatures=true; UpTrendColor=Green; DownTrendColor=Red; TrendlineWidth=3; ShowAlerts=false; EmailAlert=false;
|ヒストリー内のバー数
|1034
|生成されたティックの数
|46452
|モデル化の質
|90.00%
|チャートの不一致エラー
|0
|初期証拠金
|10000.00
|純利益
|41626.40
|総利益
|41626.40
|総損益
|0.00
|プロフィットファクタ
|期待利得
|4625.16
|絶対ドローダウン
|1020.00
|最大ドローダウン
|11400.00 (18.09%)
|相対ドローダウン
|39.57% (6513.80)
|総取引数
|9
|ショートポジション
|3 (100.00%)
|ロングポジション
|6 (100.00%)
|勝トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|9 (100.00%)
|負トレード（全体からパーセンテージを計算する）
|0 (0.00%)
|最大
|勝トレード
|18000.00
|勝トレード
|0.00
|平均
|勝トレード
|4625.16
|負トレード
|0.00
|最大
|連続勝ち（利益）
|9 (41626.40)
|連続負け (損失)
|0 (0.00)
|最大
|連続利益 (勝ちの数)
|41626.40 (9)
|連続損失 (負けの数)
|0.00 (0)
|平均
|連続勝ち
|9
|連続負け
|0
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8296
