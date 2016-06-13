コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Ball - MetaTrader 4のためのインディケータ

Art | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
965
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
Ball.mq4 (5.39 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ボリンジャーバンド系ツールです。別ウィンドウで、分数の偏差値と移動平均法の選択が用いられるボリンジャーバンドを表示します。

Ball

元のソースコードはMetaQuotes Software社のBands.mq4というファイルから取得されました。彼らにとても感謝しています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8293

チャネルジグザグ チャネルジグザグ

インディケータZigZagのチャネル向け版です。チャネルの幅はプロパティに設定されます。

ParMA BB ParMA BB

ボリンジャーバンドを用いる多項回帰に基づいて計算された移動平均です。

MacdPatternTraderAll0.01. Time+Martingale MacdPatternTraderAll0.01. Time+Martingale

新機能が利用可能となっています。

Autocorrelation Function Autocorrelation Function

自己相関関数です。