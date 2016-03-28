Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Ball - Indikator für den MetaTrader 4
Dieselben Bollinger Bänder... im eigenen Fenster mit geringfügigen Änderungen und eine Wahl zur für die Art der Berechnung des MA.
Das Original des Indikators wurde unbarmherzig abgekupfert aus Bands.mq4 von MetaQuotes Software Corp., unser aller größter Respekt dafür.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8293
