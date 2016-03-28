CodeBaseKategorien
Indikatoren

Ball - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
826
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
Ball.mq4 (5.39 KB)
Dieselben Bollinger Bänder... im eigenen Fenster mit geringfügigen Änderungen und eine Wahl zur für die Art der Berechnung des MA.


Das Original des Indikators wurde unbarmherzig abgekupfert aus Bands.mq4 von MetaQuotes Software Corp., unser aller größter Respekt dafür.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8293

