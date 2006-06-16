CodeBaseРазделы
Ball - индикатор для MetaTrader 4

Всё те же полосы Боллинджера... В отдельном окне, с дробными отклонениями и выбором методов расчёта цены и МА.

Ball

Оригинал кода расчёта индикатора безжалостно содран из Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp. за что большой Вам респект.

ParMA BB ParMA BB

МА на основе параболической регрессии с полосами Боллинджера.

AMA Bands AMA Bands

AMA Перри Кауфмана с двойными полосами Боллинджера.

Kijun-Tenkan+ Kijun-Tenkan+

Рисует отдельно линии Киджун и Тенкан с прорисовкой вперед на заданное количество периодов.

Silver-channels Silver-channels

Индикатор, накладываемый на Ишимоку - позволяет торговать, как в тренде, так и на флетовом режиме рынка.