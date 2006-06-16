Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ball - индикатор для MetaTrader 4
Всё те же полосы Боллинджера... В отдельном окне, с дробными отклонениями и выбором методов расчёта цены и МА.
Ball
Оригинал кода расчёта индикатора безжалостно содран из Bands.mq4 by MetaQuotes Software Corp. за что большой Вам респект.
ParMA BB
МА на основе параболической регрессии с полосами Боллинджера.AMA Bands
AMA Перри Кауфмана с двойными полосами Боллинджера.
Kijun-Tenkan+
Рисует отдельно линии Киджун и Тенкан с прорисовкой вперед на заданное количество периодов.Silver-channels
Индикатор, накладываемый на Ишимоку - позволяет торговать, как в тренде, так и на флетовом режиме рынка.