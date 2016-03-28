CodeBaseKategorien
Indikatoren

Channel ZigZag - Indikator für den MetaTrader 4

TheXpert | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
1408
(10)
Autor:

Tinytjan alias TheXpert

Urheber der Idee:

Xadviser alias Versumus

Der ZZ wird innerhalb des Kanals gezeichnet.

Der Kanal selbst kann auch gezeichnet werden, wenn gewünscht (ist die Standardeinstellung).

Er zeigt auch etwas Statistik - das Verhältnis zwischen der Länge des Zags zum vorherigen Zig, (gemeint ist die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstwert).



Anmerkungen:

  • Manchmal zeigt der Indikator ein etwas unverständliches Bild, das liegt an der Methode für dessen Berechnung.
  • Finden Sie einen Fehler oder Ungenauigkeiten, schreiben Sie bitte hier einen Kommentar.
  • Wenn Sie Vorschläge für eine Verbesserung, Optimierung etc habe, beschreiben Sie sie hier oder schicken Sie eine email.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8291

