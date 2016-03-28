Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Channel ZigZag - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1408
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor:
Tinytjan alias TheXpert
Urheber der Idee:
Xadviser alias Versumus
Der ZZ wird innerhalb des Kanals gezeichnet.
Der Kanal selbst kann auch gezeichnet werden, wenn gewünscht (ist die Standardeinstellung).
Er zeigt auch etwas Statistik - das Verhältnis zwischen der Länge des Zags zum vorherigen Zig, (gemeint ist die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstwert).
Anmerkungen:
- Manchmal zeigt der Indikator ein etwas unverständliches Bild, das liegt an der Methode für dessen Berechnung.
- Finden Sie einen Fehler oder Ungenauigkeiten, schreiben Sie bitte hier einen Kommentar.
- Wenn Sie Vorschläge für eine Verbesserung, Optimierung etc habe, beschreiben Sie sie hier oder schicken Sie eine email.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8291
ParMA BB
МА auf Basis der 'Parabolic Regression' mit Bollinger Bänder.DayOfWeek
Indikator DayOfWeek.
Ball
Bollinger Bänder.MacdPatternTraderAll0.01. Zeit+Martingale
Neue Möglichkeiten.