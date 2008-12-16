代码库部分
之字形通道 - MetaTrader 4脚本

作者:

Tinytjan aka TheXpert

作者构想:

Xadviser aka Versumus

根据通道原理创建.

如果需要可以根据默认值画出通道。

提供一些统计数据显示当前产犊和先前长度之间的关系。



注意:

  • 有时指标看起来不容易理解 -- 执行的特性。
  • 如果您找到什么样的错误或是不准确数据 -- 发送到这里。
  • 如果您有更好的建议，同样发送到这里。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8291

