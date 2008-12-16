请观看如何免费下载自动交易
作者:
Tinytjan aka TheXpert
作者构想:
Xadviser aka Versumus
根据通道原理创建.
如果需要可以根据默认值画出通道。
提供一些统计数据显示当前产犊和先前长度之间的关系。
注意:
- 有时指标看起来不容易理解 -- 执行的特性。
- 如果您找到什么样的错误或是不准确数据 -- 发送到这里。
- 如果您有更好的建议，同样发送到这里。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8291
