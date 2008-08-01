CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Канальный ЗигЗаг - индикатор для MetaTrader 4

TheXpert | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
10433
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Tinytjan aka TheXpert

Автор идеи:

Xadviser aka Versumus

ЗЗ строится по канальному принципу.

Каналы, если необходимо, также можно рисовать (по умолчанию рисуется).

Выводит также некоторую статистику -- отношение длины отрезка к предыдущему и длину отрезка (под длиной имеется в виду высота в пунктах от нижней до верхней точки)



Замечания:

  • Иногда индикатор работает не совсем визуально понятно -- специфика метода построения.
  • Если Вы найдете какие-нибудь ошибки или неточности -- выкладывайте сюда.
  • Если есть предложения по улучшению, оптимизации и т.д. -- тоже сюда или на мыло.
DayOfWeek DayOfWeek

Индикатор DayOfWeek.

MacdPatternTraderAll0.01. Время и мартингейл MacdPatternTraderAll0.01. Время и мартингейл

Новые возможности.

4TF Has Bar 4TF Has Bar

Индикатор 4TF Has Bar.

Xaos Explore Perky_Mod Xaos Explore Perky_Mod

Модернизированный индикатор XaosExplorer.