Канальный ЗигЗаг - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10433
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Автор:
Tinytjan aka TheXpert
Автор идеи:
Xadviser aka Versumus
ЗЗ строится по канальному принципу.
Каналы, если необходимо, также можно рисовать (по умолчанию рисуется).
Выводит также некоторую статистику -- отношение длины отрезка к предыдущему и длину отрезка (под длиной имеется в виду высота в пунктах от нижней до верхней точки)
Замечания:
- Иногда индикатор работает не совсем визуально понятно -- специфика метода построения.
- Если Вы найдете какие-нибудь ошибки или неточности -- выкладывайте сюда.
- Если есть предложения по улучшению, оптимизации и т.д. -- тоже сюда или на мыло.
