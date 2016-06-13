コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

チャネルジグザグ - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者：

Tinytjan aka TheXpert

実際の制作者:

Xadviser aka Versumus

チャネル原理に基づいてジグザグが作成されます。

必要ならば、チャネルも描画することが可能です。

また、線分の長さ、現在の線分の長さに対する前の線分の長さの割合などの統計が出力されます。



注意:

  • 時々インディケータの動作が分かりにくいです。それは正統でない設計法が使用されるからです。
  • 間違いを見つけたら、直ちに知らせてください。
  • 改善提案等あれば、よろしくお願いします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8291

