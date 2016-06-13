制作者：

Tinytjan aka TheXpert

実際の制作者:

Xadviser aka Versumus

チャネル原理に基づいてジグザグが作成されます。

必要ならば、チャネルも描画することが可能です。

また、線分の長さ、現在の線分の長さに対する前の線分の長さの割合などの統計が出力されます。







注意: