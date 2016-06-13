コードベースセクション
インディケータ

Magnified Market Price - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
このインディケータは、チャートに価格の動きを表示します。とってもシンプルです。

パラメータ:

note1="Change font colors automatically? True = Yes";
Bid_Ask_Colors=True;
note2="Default Font Color";
FontColor=Black;
note3="Font Size";
FontSize=24;
note4="Font Type";
FontType="Comic Sans MS";
note5="Display the price in what corner?";
note6="Upper left=0; Upper right=1";
note7="Lower left=2; Lower right=3";
WhatCorner=2;


Magnified Market Price

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8280

