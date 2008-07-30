Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Magnified Market Price - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6665
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Показывает цену на графике. Простой в написании.
Параметры:
note1="Change font colors automatically? True = Yes"; Bid_Ask_Colors=True; note2="Default Font Color"; FontColor=Black; note3="Font Size"; FontSize=24; note4="Font Type"; FontType="Comic Sans MS"; note5="Display the price in what corner?"; note6="Upper left=0; Upper right=1"; note7="Lower left=2; Lower right=3"; WhatCorner=2;
Magnified Market Price
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8280
Советник Trix
Данный эксперт основан на индикаторе Trix, созданном raff1410Закрашенные дни на графике (Coloured Days on Chart)
Индикатор разделяет дни на графике двумя разными цветами.
CCI_onMA_MAs
Улучшеная версия индикатора CCI_onMA.Xaos Patterns Explorer
Индикатор Xaos Patterns Explorer. Еще один вариант Моментума.