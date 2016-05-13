CodeBaseSeções
Indicadores

Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Exibe o preço no gráfico. Simples de escrever.

Parâmetros:

note1="Change font colors automatically? True = Yes";
Bid_Ask_Colors=True;
note2="Default Font Color";
FontColor=Black;
note3="Font Size";
FontSize=24;
note4="Font Type";
FontType="Comic Sans MS";
note5="Display the price in what corner?";
note6="Upper left=0; Upper right=1";
note7="Lower left=2; Lower right=3";
WhatCorner=2;


Magnified Market Price

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8280

