Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 4
Exibe o preço no gráfico. Simples de escrever.
Parâmetros:
note1="Change font colors automatically? True = Yes"; Bid_Ask_Colors=True; note2="Default Font Color"; FontColor=Black; note3="Font Size"; FontSize=24; note4="Font Type"; FontType="Comic Sans MS"; note5="Display the price in what corner?"; note6="Upper left=0; Upper right=1"; note7="Lower left=2; Lower right=3"; WhatCorner=2;
Magnified Market Price
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8280
