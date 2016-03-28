Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Magnified Market Price - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator schreibt den Preis auf den Chart . Einfach nur schreiben.
Parameter:
note1="Change font colors automatically? True = Yes"; Bid_Ask_Colors=True; note2="Default Font Color"; FontColor=Black; note3="Font Size"; FontSize=24; note4="Font Type"; FontType="Comic Sans MS"; note5="Display the price in what corner?"; note6="Upper left=0; Upper right=1"; note7="Lower left=2; Lower right=3"; WhatCorner=2;
Magnified Market Price
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8280
