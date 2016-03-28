CodeBaseKategorien
Magnified Market Price - Indikator für den MetaTrader 4

Der Indikator schreibt den Preis auf den Chart . Einfach nur schreiben.

Parameter:

note1="Change font colors automatically? True = Yes";
Bid_Ask_Colors=True;
note2="Default Font Color";
FontColor=Black;
note3="Font Size";
FontSize=24;
note4="Font Type";
FontType="Comic Sans MS";
note5="Display the price in what corner?";
note6="Upper left=0; Upper right=1";
note7="Lower left=2; Lower right=3";
WhatCorner=2;


Magnified Market Price

