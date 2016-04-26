CodeBaseSecciones
cam_H4_Historical_V4 - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Indicador modificado de Camarilla dt Historical.

Parámetros:

GMTshift=0;
HColor=Lime;
fontsize=12;
LabelShift=20;


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8279

