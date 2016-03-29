代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

放大市场价格 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
5106
等级:
(13)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标在图表上显示价格。就是很简单地写。

参数:

note1="自动改变字体颜色？True = Yes";
Bid_Ask_Colors=True;
note2="省缺字体颜色";
FontColor=Black;
note3="字体大小";
FontSize=24;
note4="字体类型";
FontType="Comic Sans MS";
note5="在哪个角落显示价格 ？";
note6="左上=0; 右上=1";
note7="左下=2; 右下=3";
WhatCorner=2;


放大市场价格

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8280

MacdPatternTraderAll - 一款可盈利 EA。 MacdPatternTraderAll - 一款可盈利 EA。

在一款 EA 里实现 FOREX MACD 4H 所有形态的策略。

AutoDayFibs AutoDayFibs

自动从昨天的范围或今天的范围绘制斐波那契回撤线。

AMA 波带 AMA 波带

Perry Kaufman 的 AMA 带有双布林带。

BO BO

震荡指标.