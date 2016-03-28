CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

cam_H4_Historical_V4 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
696
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein modifizierter Camarilla dt Historical Indikator.

Parameter:

GMTshift=0;
HColor=Lime;
fontsize=12;
LabelShift=20;


cam_H4_Historical_V4

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8279

DT-Pirsonq4 DT-Pirsonq4

Indikator DT-Pirsonq4.

BS_MarketPrice BS_MarketPrice

Indikator BS_MarketPrice.

Magnified Market Price Magnified Market Price

Der Indikator schreibt den Preis auf den Chart . Einfach nur schreiben.

Spread swap Spread swap

Der Indikator zeigt Spread und Swap.