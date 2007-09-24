CodeBaseРазделы
Индикаторы

camarilladtHistorical_V4 - индикатор для MetaTrader 4

Автор: Kenneth Z. & MrPip

Индикатор Camarilla dt Historical v4.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7402

