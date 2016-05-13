Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
cam_H4_Historical_V4 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 781
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador modificado Camarilla dt Historical.
Parâmetros:
GMTshift=0; HColor=Lime; fontsize=12; LabelShift=20;
cam_H4_Historical_V4
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8279
DT-Pirsonq4
Indicador DT-Pirsonq4.BS_MarketPrice
Indicador BS_MarketPrice.
Magnified Market Price
Exibe o preço no gráfico. Simples de escrever.Spread swap
O indicador mostra o spread e o swap.