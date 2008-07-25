代码库部分
cam_H4_Historical_V4 - MetaTrader 4脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3298
等级:
(3)
已发布:
已更新:
修改指标 Camarilla dt Historical.

参量:

GMTshift=0;
HColor=Lime;
fontsize=12;
LabelShift=20;


cam_H4_Historical_V4

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8279

