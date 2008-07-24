CodeBaseРазделы
cam_H4_Historical_V4 - индикатор для MetaTrader 4

Модифицированный индикатор Camarilla dt Historical.

Параметры:

GMTshift=0;
HColor=Lime;
fontsize=12;
LabelShift=20;


cam_H4_Historical_V4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8279

