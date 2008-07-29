请观看如何免费下载自动交易
SSL fast sBar_mtf - MetaTrader 4脚本
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
指标SSL fast sBar_mtf.
参量:
Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";
SSL fast sBar_mtf
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8276
