Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SSL fast sBar_mtf - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8605
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор SSL fast sBar_mtf.
Параметры:
Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";
SSL fast sBar_mtf
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8276
SSL
Индикатор SSl.MacdPatternTraderAll - прибыльный эксперт.
Реализация всех паттернов FOREX MACD 4x часовая стратегия в одном эксперте.
BS_MarketPrice
Индикатор BS_MarketPrice.DT-Pirsonq4
Индикатор DT-Pirsonq4.