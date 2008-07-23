CodeBaseРазделы
Индикаторы

SSL fast sBar_mtf - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор SSL fast sBar_mtf.

Параметры:

Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";


SSL fast sBar_mtf

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8276

