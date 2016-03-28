Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SSL fast sBar_mtf - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 886
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator SSL fast sBar_mtf.
Parameter:
Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";
SSL fast sBar_mtf
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8276
SSL
Indikator SSl.MacdPatternTraderAll - a profitable EA.
Die Umsetzung aller Muster der FOREX MACD 4H Strategie in einem EA.
BS_MarketPrice
Indikator BS_MarketPrice.DT-Pirsonq4
Indikator DT-Pirsonq4.