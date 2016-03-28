CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SSL fast sBar_mtf - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
886
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Indikator SSL fast sBar_mtf.

Parameter:

Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";


SSL fast sBar_mtf

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8276

SSL SSL

Indikator SSl.

MacdPatternTraderAll - a profitable EA. MacdPatternTraderAll - a profitable EA.

Die Umsetzung aller Muster der FOREX MACD 4H Strategie in einem EA.

BS_MarketPrice BS_MarketPrice

Indikator BS_MarketPrice.

DT-Pirsonq4 DT-Pirsonq4

Indikator DT-Pirsonq4.