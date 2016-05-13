Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SSL fast sBar_mtf - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 830
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador SSL fast sBar_mtf
Parâmetros:
Lb =10;
SSL_BarLevel=15; //BarLevel 10-90
TimeFrame =0;
TimeFrames="M1;5,15,30,60H1;240H4;1440D1;10080W1;43200MN|0-CurrentTF";
SSL fast sBar_mtf
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8276
SSL
Indicador SSL.MacdPatternTraderAll, conselheiro rentável.
Implementação para todos os padrôes FOREX MACD, estratégia de 4 horas num conselheiro.
BS_MarketPrice
Indicador BS_MarketPrice.DT-Pirsonq4
Indicador DT-Pirsonq4.