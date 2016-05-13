Participe de nossa página de fãs
MetaTrader 5
AutoDayFibs - indicador para MetaTrader 4
- 973
-
AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
Determina se o indicador aparecerá automaticamente
adapta-se aos preços de hoje.
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
Se ao parâmetro AutomaticallyAdjustToToday
for atribuído o valor 'true', você poderá definir,
a que hora será alternada a linha fibo
no preço de hoje, em vez de o de ontem.
Apenas trabalha com horas inteiras
DaysBackForHigh and DaysBackForLow
Se ao parâmetro AutomaticallyAdjustToToday
for atribuído o valor 'false', você pode configurar o
número de dias de recuperação para
tomar o high e o low a partir dos quais vais ser feito o cálculo.
O retângulo cinza aqui está apenas para selecionar uma faixa a partir da qual o indicador, sobre este gráfico particular, baseia os seus cálculos.
