AutomaticallyAdjustToToday (true/false)

Determina se o indicador aparecerá automaticamente

adapta-se aos preços de hoje.

TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)

Se ao parâmetro AutomaticallyAdjustToToday

for atribuído o valor 'true', você poderá definir,

a que hora será alternada a linha fibo

no preço de hoje, em vez de o de ontem.

Apenas trabalha com horas inteiras

DaysBackForHigh and DaysBackForLow

Se ao parâmetro AutomaticallyAdjustToToday

for atribuído o valor 'false', você pode configurar o

número de dias de recuperação para

tomar o high e o low a partir dos quais vais ser feito o cálculo.