Indikatoren

AutoDayFibs - Indikator für den MetaTrader 4

Jason Robinson | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
918
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
Bestimmen Sie, ob der Indikator sich
automatisch an die die aktuellen Tagespreise anpasst.
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf

'true' gesetzt wurde, können Sie bestimmen ab
welchem Zeitpunkt die Fibo-Linien aus den Kursen des
aktuellen Tages statt denen des Vortages berechnet werden.
Arbeitet nur im 1-Stunden Zeitrahmen.
DaysBackForHigh und DaysBackForLow
Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf
'false' gesetzte wurde können Sie bestimmen,
aus wie vielen Tagen aus denen der Höchst-
und Tiefst-Wert berechnet werden soll.



Das graue Quadrat zeigt nur aus welchem Bereich der Indikator seine Werte zur Berechnung bezieht.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8272

