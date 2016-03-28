AutomaticallyAdjustToToday (true/false)

Bestimmen Sie, ob der Indikator sich

automatisch an die die aktuellen Tagespreise anpasst.

TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)

Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf



'true' gesetzt wurde, können Sie bestimmen ab

welchem Zeitpunkt die Fibo-Linien aus den Kursen des

aktuellen Tages statt denen des Vortages berechnet werden.

Arbeitet nur im 1-Stunden Zeitrahmen.

DaysBackForHigh und DaysBackForLow

Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf

'false' gesetzte wurde können Sie bestimmen,

aus wie vielen Tagen aus denen der Höchst-

und Tiefst-Wert berechnet werden soll.