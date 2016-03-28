und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AutoDayFibs - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 918
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
Bestimmen Sie, ob der Indikator sich
automatisch an die die aktuellen Tagespreise anpasst.
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf
'true' gesetzt wurde, können Sie bestimmen ab
welchem Zeitpunkt die Fibo-Linien aus den Kursen des
aktuellen Tages statt denen des Vortages berechnet werden.
Arbeitet nur im 1-Stunden Zeitrahmen.
DaysBackForHigh und DaysBackForLow
Wenn AutomaticallyAdjustToToday auf
'false' gesetzte wurde können Sie bestimmen,
aus wie vielen Tagen aus denen der Höchst-
und Tiefst-Wert berechnet werden soll.
Das graue Quadrat zeigt nur aus welchem Bereich der Indikator seine Werte zur Berechnung bezieht.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8272
Dies Skript wertet in Points die Kontoentwicklung wie sie im Terminal geladen ist aus.Coloured Days on Chart
Der Indikator teilt die Tage in unterschiedlichen Farben auf dem Chart.
Dieser Experte basiert auf dem Trix Indikator entwickelt von raff1410MacdPatternTraderAll - a profitable EA.
Die Umsetzung aller Muster der FOREX MACD 4H Strategie in einem EA.