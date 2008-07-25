Ставь лайки и следи за новостями
AutoDayFibs - индикатор для MetaTrader 4
- 6855
AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
Определяет, будет ли индикатор автоматически
подстраиваться под сегодняшние цены.
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
Если параметру AutomaticallyAdjustToToday
присвоено значение 'true', Вы можете определить,
в какое время фибо-линии будут переключаться
на сегодняшние цены вместо вчерашних.
Работает только с целыми часами.
DaysBackForHigh and DaysBackForLow
Если параметру AutomaticallyAdjustToToday
присвоено значение 'false', Вы можете настроить
количество дней возврата назад для того, чтобы
взять high и low, от которых будет идти отсчет.
Серый прямоугольник здесь только для того, чтобы выделить диапазон, от которого индикатор на данном конкретном графике строит свои расчеты.
