AutoDayFibs - индикатор для MetaTrader 4

AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
Определяет, будет ли индикатор автоматически
подстраиваться под сегодняшние цены.
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
Если параметру AutomaticallyAdjustToToday

присвоено значение 'true', Вы можете определить,
в какое время фибо-линии будут переключаться
на сегодняшние цены вместо вчерашних.
Работает только с целыми часами.
DaysBackForHigh and DaysBackForLow
Если параметру AutomaticallyAdjustToToday
присвоено значение 'false', Вы можете настроить
количество дней возврата назад для того, чтобы
взять high и low, от которых будет идти отсчет.



Серый прямоугольник здесь только для того, чтобы выделить диапазон, от которого индикатор на данном конкретном графике строит свои расчеты.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8272

