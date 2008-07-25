AutomaticallyAdjustToToday (true/false)

Определяет, будет ли индикатор автоматически

подстраиваться под сегодняшние цены.

TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)

Если параметру AutomaticallyAdjustToToday

присвоено значение 'true', Вы можете определить,

в какое время фибо-линии будут переключаться

на сегодняшние цены вместо вчерашних.

Работает только с целыми часами.

DaysBackForHigh and DaysBackForLow

Если параметру AutomaticallyAdjustToToday

присвоено значение 'false', Вы можете настроить

количество дней возврата назад для того, чтобы

взять high и low, от которых будет идти отсчет.