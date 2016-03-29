代码库部分
到包裹
指标

AutoDayFibs - MetaTrader 4脚本

Jason Robinson
显示:
3914
等级:
(4)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
判断是否有指标
自动调整到今天的价格。
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
如果 AutomaticallyAdjustToToday 已设置

为 'true' 则您可以判断
什么时间斐波那契线需要切换到使用
今天的价格来替代昨天的。
仅工作于完整的小时。
DaysBackForHigh and DaysBackForLow
如果 AutomaticallyAdjustToToday 已设置
为 'false' 则您可以调整
向后选取最高价
和最低价的柱线数。



此处的灰色方块只是在实际图表上突显指标从哪里读取。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8272

