AutomaticallyAdjustToToday (true/false)

判断是否有指标

自动调整到今天的价格。

TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)

如果 AutomaticallyAdjustToToday 已设置



为 'true' 则您可以判断

什么时间斐波那契线需要切换到使用

今天的价格来替代昨天的。

仅工作于完整的小时。

DaysBackForHigh and DaysBackForLow

如果 AutomaticallyAdjustToToday 已设置

为 'false' 则您可以调整

向后选取最高价

和最低价的柱线数。