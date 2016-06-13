AutomaticallyAdjustToToday (true/false)

インジケータが自動的に今日レンジに

調整させる

TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)

AutomaticallyAdjustToTodayが

'true'ならば、

フィボナッチレベルが

昨日レンジから今日レンジに切り替える時間を判断できます。

整数の時だけで正確に動作します。

DaysBackForHigh and DaysBackForLow

AutomaticallyAdjustToTodayが

'false'ならば、

戻りの日数を設定できます。

また、計算が始まる高値と安値を設定できます。