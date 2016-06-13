無料でロボットをダウンロードする方法を見る
AutoDayFibs - MetaTrader 4のためのインディケータ
AutomaticallyAdjustToToday (true/false)
インジケータが自動的に今日レンジに
調整させる
TimeToAdjust (in 24 hour format 0-23)
AutomaticallyAdjustToTodayが
'true'ならば、
フィボナッチレベルが
昨日レンジから今日レンジに切り替える時間を判断できます。
整数の時だけで正確に動作します。
DaysBackForHigh and DaysBackForLow
AutomaticallyAdjustToTodayが
'false'ならば、
戻りの日数を設定できます。
また、計算が始まる高値と安値を設定できます。
灰色の長方形はレンジをハイライトするためのみです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8272
