コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CycleIdentifier - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1600
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータCycleIdentifier。

パラメータ:

PriceActionFilter=1;
Length=3;
MajorCycleStrength=4;
UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1;
FilterStrengthSMA=12;
FilterStrengthRSI=21;


CycleIdentifier

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8266

SSL_channel_chart_alert SSL_channel_chart_alert

インディケータSSL_channel_chart_alert。

SummaryReport SummaryReport

最適化結果を計算するための関数のセットです。

MACD with crossing MACD with crossing

インディケータMACD with crossing

SuperTrend SuperTrend

インディケータSuperTrendは、MetaTrader 4用に開発されて、ProRealTimeをベースにしています。