無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CycleIdentifier - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1600
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータCycleIdentifier。
パラメータ:
PriceActionFilter=1;
Length=3;
MajorCycleStrength=4;
UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1;
FilterStrengthSMA=12;
FilterStrengthRSI=21;
CycleIdentifier
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8266
SSL_channel_chart_alert
インディケータSSL_channel_chart_alert。SummaryReport
最適化結果を計算するための関数のセットです。
MACD with crossing
インディケータMACD with crossingSuperTrend
インディケータSuperTrendは、MetaTrader 4用に開発されて、ProRealTimeをベースにしています。