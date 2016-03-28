CodeBaseKategorien
CycleIdentifier - Indikator für den MetaTrader 4

Indikator CycleIdentifier.

Parameter:

PriceActionFilter=1;
Length=3;
MajorCycleStrength=4;
UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1;
FilterStrengthSMA=12;
FilterStrengthRSI=21;


CycleIdentifier

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8266

