Индикаторы

CycleIdentifier - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор CycleIdentifier.

Параметры:

PriceActionFilter=1;
Length=3;
MajorCycleStrength=4;
UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1;
FilterStrengthSMA=12;
FilterStrengthRSI=21;


CycleIdentifier

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8266

