喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 CycleIdentifier.
参量:
PriceActionFilter=1;
Length=3;
MajorCycleStrength=4;
UseCycleFilter=false;
UseFilterSMAorRSI=1;
FilterStrengthSMA=12;
FilterStrengthRSI=21;
CycleIdentifier
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8266
