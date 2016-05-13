Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
sell zone fibs - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 918
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador sell zone fibs.
Parâmetros:
MAPeriod=55;
MAType=2;
fibo1=1;
fibo2=2;
fibo3=3;
fibo4=4;
fibo5=5;
fibo6=6;
fibo7=7;
sell zone fibs
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8255
