ポケットに対して
インディケータ

sell zone fibs - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1058
評価:
(5)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータ sell zone fibs

パラメータ:

MAPeriod=55;
MAType=2;
fibo1=1;
fibo2=2;
fibo3=3;
fibo4=4;
fibo5=5;
fibo6=6;
fibo7=7;


sell zone fibs

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8255

