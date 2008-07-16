CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

sell zone fibs - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5144
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор sell zone fibs.

Параметры:

MAPeriod=55;
MAType=2;
fibo1=1;
fibo2=2;
fibo3=3;
fibo4=4;
fibo5=5;
fibo6=6;
fibo7=7;


sell zone fibs

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8255

ZZ_Ensign_Fibo ZZ_Ensign_Fibo

ZigZag подобный применяемому в Ensign с небольшими отличиями (v1). С выводом статических и динамических фиб и вил Эндрюса.

FiboPiv_Daily_DK FiboPiv_Daily_DK

Индикатор FiboPiv_Daily_DK.

One Side Gaussian индикаторы, подправленные и пополненные One Side Gaussian индикаторы, подправленные и пополненные

One Side Gaussian индикаторы, подправленные и пополненные

VQ bars VQ bars

Индикатор VQ bars.