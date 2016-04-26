Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD_Histogram - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1446
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador puede utilizarse en cualquier período de tiempo, la línea de divergencia es automática.
Si prefieren utilizar la línea de divergencia con MACD, pueden usar este indicador...
¡Que tengan suerte con el trading!
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8253
DayBorders. Los límites del día civil anterior para el trading por Larry Williams
El script automatiza la construcción de las líneas de la hora de apertura/cierre del día civil, líneas del precio de apertura/cierre de la sesión.i-IntradayFibonacci
Intraday Fibonacci levels.
Corelation
Este indicador sirve para la búsqueda de correlación entre diferentes símbolos. Permite sobreponer un gráfico encima de otro y determinar visualmente cómo diferentes símbolos se correlacionan entre sí.sell zone fibs
indicador sell zone fibs.